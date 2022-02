L’Aliança Popular per les Vacunes, una plataforma d’organitzacions favorables a un accés universal dels fàrmacs, va denunciar que a finals de febrer la Unió Europea (UE) haurà llençat a les escombraries gairebé el doble de dosis de la vacuna contra la covid que les que haurà donat per aquesta mateixa data a l’Àfrica.

A través d’un comunicat, l’Aliança va explicar aquest dimecres que, segons els seus càlculs, els Estats membres de la Unió s’hauran desfet de 55 milions de dosis no utilitzades en acabar aquest mes, una xifra que gairebé duplicarà els 30 milions de dosis que els Vint-i-set han donat a l’Àfrica aquest 2022.

Davant aquesta situació, la plataforma considera que «Europa ha traït l’Àfrica», acusa la UE d’«acaparar» vacunes i culpa el club comunitari d’haver bloquejat la possibilitat que els fàrmacs contra la covid també es fabriquin en territori africà.

La gestió de la covid

Totes aquestes denúncies arriben el dia abans que comenci a Brussel·les una cimera entre la Unió Europea i la Unió Africana, que reunirà mandataris dels països dels dos continents dijous i divendres, en unes trobades en què, entre altres coses, es discutirà sobre la gestió del coronavirus.

Des de l’Aliança Popular per les Vacunes, que integra organitzacions com, per exemple, Oxfam, Christian Aid o l’agència de les Nacions Unides per a la lluita contra la sida i el VIH (Onusida), demanen que la UE se sotmeti a una «rendició de comptes» pel tracte que ha donat l’Àfrica durant la pandèmia.

I és que, segons aquesta plataforma, els països de la Unió tan sols han destinat el 8% de totes les seves exportacions de vacunes contra la covid a l’Àfrica, perquè, asseveren, els Vint-i-set han preferit vendre les vacunes fabricades a Europa «a preus desorbitats per a les nacions riques».

Beneficis

En concret, el comunicat assenyala el paper d’Alemanya, un país que acusa d’haver sigut «un dels principals bloquejadors» de la liberalització de les patents, una cosa que, segons l’Aliança, hauria permès «una producció genèrica de vacunes, proves i tractaments contra la covid» en països d’arreu del món.

Des de l’Aliança indiquen que Alemanya ha guanyat 3.200 milions d’euros en ingressos fiscals gràcies a les exportacions de la vacuna dissenyada pels laboratoris alemanys de BioNTech, en col·laboració amb la farmacèutica nord-americana Pfizer.