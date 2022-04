La Unió Europea avisa la Xina que "vigilarà" qualsevol ajuda financera o militar a Rússia durant la guerra d'Ucraïna. En la roda de premsa posterior a la cimera per videoconferència amb el president xinès, Xi Jinping, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha advertit que "l'equidistància no és suficient" i ha demanat a Xi "un compromís actiu per la pau". A més, Von der Leyen ha remarcat a Pequín que té una "responsabilitat com a actor global" i ha alertat que ajudar Rússia "danyarà la seva reputació". Al seu torn, el president del Consell Europeu, Charles Michel, ha insistit que la Xina ha "d'ajudar" a posar fi a la invasió russa d'Ucraïna.

"La guerra és una amenaça a la seguretat i l'economia global. Aquesta doble inestabilitat no és de l'interès de ningú, ni de la Xina ni de la Unió Europea", ha remarcat Michel. A més, el president del Consell Europeu ha subratllat que qualsevol ajuda a Rússia per esquivar les sancions d'Occident o de donar suport "allargarà la guerra", cosa que, ha insistit, "no és de l'interès de ningú". Von der Leyen també ha recordat a Xi que la Xina té més interessos comercials amb la Unió Europea que amb Rússia: el comerç amb el bloc comunitari ascendeix a 2.000 milions d'euros diaris i amb Rússia a 300 milions. Per la presidenta de la Comissió Europea, el diàleg amb Xi ha estat "franc". A banda de la invasió russa d'Ucraïna, els líders comunitaris han abordat amb els xinesos com cooperar en qüestions climàtiques i econòmiques. També han expressat a Xi preocupacions sobre les violacions de drets humans, la situació de les minories al país i les pràctiques comercials discriminatòries a Lituània, per les quals hi ha una disputa oberta a l'OMC. A més, Michel i Von der Leyen han demanat a la Xina la retirada de les sancions a eurodiputats.