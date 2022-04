El president del grup del PPE al Parlament Europeu, Manfred Weber, ha relacionat aquest dissabte el règim de Vladimir Putin amb Catalunya al seu discurs al 20è congrés del PP. Poc abans de la proclamació de Feijóo com a nou líder del partit, i seguint l'estela del discurs que havia fet pocs minuts abans l'eurodiputada Dolors Montserrat, Weber ha assegurat que Putin "ha finançat populismes d'extrema dreta i independentistes a tot Europa, també a Espanya amb Catalunya". "Nosaltres no col·laborem amb separatistes i treballem per una Espanya forta i unida a una Europa forta i unida", ha dit.

Pocs minuts abans la portaveu del PP al Parlament Europeu, Dolors Montserrat, ha reivindicat la tasca de la seva formació a Europa per denunciar les "campanyes de desinformació i propaganda" que el president rus, Vladimir Putin, ha estès per Europa. Durant la seva intervenció al congrés del PP, Montserrat ha vinculat per aquesta via el conflicte a Ucraïna amb Catalunya. "Putin ha trobat aliats als extrems i al separatismes per debilitar els pilars de la nostra democràcia des de dins d'Europa, i els espanyols coneixem bé l'intent de desestabilitzar la nostra societat amb 'fake news' i ingerències al servei del separatisme català". Per això, ha dit, el PP ha liderat al Parlament Europeu iniciatives perquè la Comissió Europea investigui "totes les ingerències de Putin a Europa, i també les de Catalunya".