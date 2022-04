Els països membres de l'OTAN prometen "més equipament militar" a Ucraïna, però no es volen implicar "directament" en la guerra. Arran de la petició de Kíev, els ministres d'exteriors de l'aliança han assegurat aquest dijous al seu homòleg ucraïnès, Dmitro Kuleba, que continuaran enviant armes al país i que reconeixen la seva "urgència" per defensar-se de l'atac rus. "Les sancions estan danyant la maquinària de guerra de Putin", ha afegit el secretari general de l'OTAN Jens Stoltenberg. Ara bé, Stoltenberg ha avisat que els aliats no volen provocar "una escalada del conflicte" amb Rússia i que no s'implicaran directament en la guerra amb "tropes o capacitats".

A part de reunir-se amb Kuleba, els ministres de l'OTAN també han abordat amb els ministres d'exteriors d'Austràlia, Nova Zelanda, Corea del Sud i el Japó els "reptes" que planteja una Xina més "assertiva" que "inverteix més en nous equipaments militars". L'aliança ha acordat reforçar la cooperació política i de seguretat amb aquests països de la regió Àsia-Pacífic. "Els reptes globals requereixen solucions globals", ha apuntat Stoltenberg després de la trobada. Ucraïna, insatisfeta En sortir de la reunió amb l'OTAN, el ministre d'exteriors ucraïnès ha dit que veu "insuficients" les sancions d'Occident contra el Kremlin per aturar "la maquinària de guerra russa". "Quantes massacres de Butxa hi ha d'haver perquè s'imposin sancions?", s'ha preguntat en una roda de premsa a Brussel·les. Si bé creu que el cinquè paquet de sancions que prepara la Unió Europea augmentarà la "pressió" sobre el règim de Vladímir Putin, Kuleba avisa que comprant gas i petroli a Rússia continua donant suport a la seva "maquinària de guerra". "Les sancions afectaran Rússia a mitjà i llarg termini, però la gent s'està morint avui", ha dit Kuleba, que també apressa Occident a enviar més armament a Ucraïna per lluitar contra la invasió russa. El ministre d'exteriors ucraïnès ha alertat que si no arriba l'ajuda militar en "dies" podria ser "massa tard". Crims de guerra Preguntat per possibles abusos de les forces ucraïneses, Kuleba ha assegurat que "s'investigaran", remarcant que es tractarien "d'incidents aïllats". "Respectem les regles de la guerra", ha remarcat. Stoltenberg també ha defensat que s'ha d'investigar "qualsevol crim de guerra" que s'hagi pogut cometre, independentment de qui en sigui el responsable.