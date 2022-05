Ningú sap del cert als EUA els ciutadans que es troben en possessió d’una arma. Aquesta xifra es desconeix perquè, en un intent de garantir la privacitat, la llei federal nord-americana prohibeix els registres de ciutadans corrents. Així les coses, són les enquestes les que ofereixen dades orientatives i escassament sobre la possessió d’armes a Amèrica del Nord. Segons un estudi realitzat pel centre d’investigacions PEW i la universitat de Harvard, un 40% dels nord-americans, admeten o ells mateixos o algú a la llar posseeix una arma de foc.

I no es tracta només de pistoles o armes que podrien considerar-se com de defensa personal. De fet, una de les reivindicacions dels activistes en favor de la limitació i de les quals es va fer ressò el mateix president Joe Biden l’any passat consisteix a prohibir les vendes d’armes automàtiques o de carregadors d’alta velocitat, artefactes utilitzats tots dos en moltes de les matances que tenen lloc en escoles i altres llocs del país. També hi ha sobre la taula implantar un sistema de verificació d’antecedents, que limitarien la possibilitat d’adquirir una arma a aquells ciutadans amb historials problemàtics.

Associació Nacional del Rifle

La totpoderosa Associació Nacional del Rifle, vinculada al Partit Republicà, només accepta la possibilitat de limitar l’adquisició d’armes per a aquells que hagin sigut condemnats per la justícia. En un comunicat difós per l’Institut d’Acció Legislativa de la NRA, l’organització remarca que «no s’oposa a prohibir que les persones perilloses tinguin una arma de foc, però exigeix que «el Govern hagi de veure’s obligat a demostrar que una persona és perillosa mitjançant l’obtenció d’una condemna en contra seu en un tribunal de justícia».

Segons un informe de l’Small Arms Survey, establert a Suïssa, els nord-americans tenen un total de 393 milions d’armes de foc, col·locant el país al primer lloc del rànquing de països amb més armes per càpita. Respecte a una altra variable, el numero d’assassinats amb armes, els EUA ocupen el segon lloc, només per darrere del Brasil. Malgrat aquesta dada, la població es declara majoritàriament per instaurar més controls, segons el resultat d’una enquesta realitzada per SSRS per a la CNN, que indica que el 70% acceptaria endurir la legislació, i només el 27% es declara en contra d’això.

La Constitució dels EUA, en la seva segona esmena, estableix que els ciutadans tenen la possibilitat legal de portar una arma de foc, al·ludint al dret de cada un de defensar-se. La legislació va ser aprovada el 1791, és a dir fa més de dos segles, i les circumstàncies s’han modificat molt des d’aleshores. Es tracta d’un tema que genera gran polarització en l’opinió pública, i fins i tot el Tribunal Suprem ha estipulat en nombroses ocasions que no es tracta d’un dret il·limitat, sinó que és susceptible de ser regulat per les autoritats, una mica en el que sembla haver-se entossudit el president demòcrata Joe Biden.