El tiroteig massiu que ha acabat amb la mort de 19 nens i dos adults a la localitat d’Uvalde, a Texas, ha reobert el debat sobre la regulació de les armes als EUA.

El president dels Estats Units, Joe Biden. Ha comparegut immediatament després de produir-se el tiroteig per tornar a apressar sobre la necessitat de regular les armes al país.

Tanmateix, el governador de Texas, Greg Abbot, que també ha lamentat la matança, és un dels principals defensors de les armes als Estats Units i, de fet, ha sigut l’impulsor de lleis que en faciliten l’accés dels ciutadans.

Els Estats Units són un dels pocs països industrialitzats on la propietat legal d’armes és generalitzada. La Carta dels Drets o Bill of Rights, concretament la segona de les deu Esmenes a la Constitució que la conformen, ho contempla i diu el següent: «Sent necessària una milícia ben ordenada per a la seguretat d’un Estat lliure, no es violarà el dret del poble a posseir i portar armes».

Una llei de Texas que permet als residents portar armes en públic sense llicència. Tota persona més gran de 21 anys, que no hagi sigut declarada incapacitada per a això, té dret a portar una arma de foc en públic sense necessitat d’haver de realitzar prèviament un curs de seguretat o sense que es revisin els seus antecedents penals, com les normes marcaven anteriorment a Texas.

La llei, coneguda pel número 1927, i impulsada pel republicà Abbot, també permet que aquells prèviament condemnats per portar indegudament una arma de foc en públic puguin eliminar la condemna del seu registre.

La legislació només obliga el Departament de Seguretat Pública de Texas a oferir immediatament un curset de seguretat en la tinença d’armes, a través d’internet i gratuït, tot i que en cap cas serà obligatori.

Texas ja permetia als seus ciutadans abans del 2021 portar rifles en públic sense llicència, però no pistoles de mà o altres armes.

Texas no és l’únic estat dels Estats Units que permet portar armes pràcticament sense restriccions. Altres estats com Alaska, Idaho, Iowa, Dakota del Nord, Oklahoma, Utah i Vermont, tenen legislacions similars a la texana.