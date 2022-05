L'informe final sobre les festes a l'oficina del primer ministre britànic durant la pandèmia ha revelat "greus incompliments" de les mesures per frenar l'expansió de la covid-19 en ple confinament i un tracte "denigrant" per part d'alguns membres del 10 de Downing Street cap a personal de neteja i seguretat. El document, elaborat per l'alta funcionària Sue Gray i entregat aquest dimecres al 'premier' Boris Johnson, també parla "d'errors de lideratge" i critica que el comportament dels membres de la institució "clarament no ha estat a l'altura". El primer ministre britànic ha dit en seu parlamentària que assumirà "tota la responsabilitat" pels fets, tot i que ha defensat que la seva participació en les festes va ser breu.

L'informe inclou un total de 37 pàgines i nombroses fotografies on es poden veure Johnson i altres membres del seu gabinet organitzant festes a l'interior de l'oficina del primer ministre, uns fets que es van produir entre el novembre de 2020 i el maig de 2021. El document publicat aquest dimecres complementa l'informe preliminar que es va publicar a principis del passat mes de gener sobre el 'Partygate', un escrit que no va veure completament la llum per no interferir amb la investigació que estava duent a terme la Policia Metropolitana sobre el cas.

El text definitiu conclou que els assistents a les festes van incomplir clarament amb la regulació per fer front a la pandèmia i parla "d'errors de lideratge" dels membres sèniors de l'oficina. De fet, Gray acusa aquests alts càrrecs d'empènyer al personal més novell a sumar-se a les festes i demana que s'assumeixin "responsabilitats" per aquest comportament.

També indica que alguns dels membres del 10 de Downing Street que van presenciar els fets no van poder denunciar-los. "En ocasions es van sentir incapaços de notificar-los adequadament", assenyala l'informe.

Alhora, el document parla de "faltes de respecte" i "un tracte denigrant" cap al personal de seguretat o de neteja. "Això és inacceptable, i m'he assegurat que els mecanismes per notificar aquestes faltes siguin més àgils i accessibles", ha apuntat Gray.

Tot i que l'alta funcionària ha remarcat que les conseqüències polítiques derivades d'aquest informe no depenen d'ella, sí que ha subratllat que la societat "té dret a esperar els estàndards de comportament més alts per part de les institucions". "El que ha passat clarament no ha estat a l'altura", ha remarcat.

Johnson es justifica davant el parlament

Després de la publicació de l'informe, Johnson ha comparegut al parlament britànic, on ha reconegut que se sent "horroritzat" per alguns dels comportaments que es recullen en el document. El 'premier' britànic també ha assenyalat que se sent "humiliat" i que assumeix "tota la responsabilitat" dels actes.

No obstant això, també ha defensat que la seva assistència a les festes va ser breu –malgrat admetre que no es complien les normes covid- i que la situació es va descontrolar quan ell ja no hi era present.

Fins ara, Johnson tan sols ha hagut de fer front una sanció de 50 lliures per l'escàndol del 'Partygate'. A banda del primer ministre britànic, la investigació duta a terme per la Policia Metropolitana i tancada la setmana passada es va saltar amb 126 multes a un total de 83 persones.