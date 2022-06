Alguns han deixat l’assalt al Capitoli dels Estats Units el 6 de gener de 202 en el passat, o s’esforcen en oblidar-lo. Hi ha republicans, conservadors i ultres que minimitzen la importància i la gravetat del que va passar, o continuen alimentant desacreditades teories conspiradores sobre els fets i les eleccions presidencials que va guanyar Joe Biden, el resultat de les quals havia de certificar aquell dia el Congrés. Pel comitè especial de la Cambra baixa que investiga aquell atac, no obstant, és vital no només que els nord-americans recordin, sinó que es depurin responsabilitats.

Aquest dijous, en una vista pública envoltada d’expectació i retransmesa en horari de màxima audiència per pràcticament totes les televisions generalistes i de cable del país (però no per la conservadora FoxNews) el comitè ha sigut contundent: Aquell assalt, segons ha denunciat Bennie Thompson, president del panel, «va ser la culminació d’un intent de cop» i «Donald Trump era al centre d’aquesta conspiració», incitant l’assalt i la violència amb les seves repetides i desacreditades acusacions d’un suposat frau electoral.

Proud Boys i Oath Keepers

«Bàsicament el president dels EUA va arengar una massa d’enemics nacionals de la Constitució per marxar al Capitoli i subvertir la democràcia nord-americana», ha assegurat el congressista demòcrata de Mississipí. També ha demanat als nord-americans que no es perdin en argot legal sobre conspiració sediciosa (per la qual ja han estat imputats supremacistes dels Proud Boys i de la milícia antigovern Oath Keepers, obstrucció d’un procediment oficial o conspiració per defraudar els EUA i entenguin la base del que va passar. «Va ser un intent descarat d’enderrocar el Govern», ha dit. «La violència no va ser un accident. Representava l’últim cartutx de Trump, l’intent més desesperat d’intentar interrompre la transferència de poder».

L’esforç del comitè és demostrar amb més que paraules aquestes acusacions, que podrien portar el Departament de Justícia a prendre accions o realitzar imputacions per a les quals el panel no té autoritat. I per fer-ho han realitzat en els seus mesos de treball prop de mil entrevistes i han revisat uns 140.000 documents. Tot i que periòdicament s’han anat donant informacions, les cinc vistes televisades (que seguiran dilluns al matí i durant el juny fins a una altra a finals de mes, de nou en horari de màxim audiència) tenen la intenció de presentar la ciutadania el que s’ha descobert fins ara. També, de mantenir viva l’alerta davant el perill d’«una conspiració per desbaratar la voluntat del poble» que, segons ha denunciat Thompson, «no ha acabat».

«El president va encendre la flama»

La sessió d’aquest dijous ha complert amb les expectatives, o almenys la intenció del comitè d’exposar amb claredat els elements que els porten a assenyalar Trump. S’han recolzat en vídeos, incloent-hi un de 10 minuts amb material inèdit, i testimonis, tant en viu d’una policia que va patir l’assalt com del cineasta que gravava un documental sobre els Proud Boys aquell dia. I qui ha traçat el mapa del que es va presentant ha sigut Liz Cheney, vicepresidenta del comitè i una dels dos republicans entre els nou membres.

«El president va convocar la massa, va reunir la massa i va encendre la flama d’aquest atac», ha denunciat la congressista, que també ha tingut un missatge per als seus companys de partit, que l’han repudiat i castigat. «Arribarà un dia en què Donald Trump serà història, però el vostre deshonor es mantindrà», els ha dit davant el seu continu suport a «la gran mentida».

Aquest dijous els nord-americans han pogut veure, per exemple, el que va ser fiscal general, William Barr, declarant davant els investigadors que en tres reunions amb Trump després de les eleccions li va explicar que les seves acusacions de frau no tenien cap base. «Li vaig dir al president que era pura merda», va testificar Barr, que va assegurar que aquestes al·legacions eren «un disbarat absolut» i «una bogeria» i que estava causant un «gran mal al país».

La ‘confessió’ d’Ivanka Trump

Han pogut veure també Ivanka Trump, filla i assessora del republicà a la Casa Blanca, declarant davant els investigadors que el seu respecte a Barr li va fer acceptar que el seu pare havia perdut les eleccions, així com a altres assessors que van ratificar per a Trump que no hi havia hagut frau.

Hi ha hagut també revelacions noves, com les que ha fet Cheney que almenys dos congressistes republicans van demanar a la Casa Blanca les setmanes posteriors a l’atac al Capitoli perdons presidencials davant possibles imputacions per haver estat involucrats en els intents de revertir els resultats electorals.

Cheney ha insistit també en el fet que durant l’assalt Trump no va fer cap trucada ni al Departament de Defensa o a agències de seguretat nacional per mirar d’acabar amb la violència, una acusació que ha ratificat un vídeo amb testimoni que va oferir el general Mark Milley, president de l’Estat Major de la Defensa, que també ha comptat com la Casa Blanca va pressionar per «canviar la narrativa» del qual era el vicepresident Mike Pence que estava fent aquestes trucades.

Violència i resposta de Trump

Cheney ha assegurat que, de fet, el comitè sap que Trump va celebrar la violència. «Quan va saber que els assaltants estaven cridant ‘pengeu Mike Pence’ el president va respondre dient: potser els nostres seguidors tenen la idea correcta. [Pence] S’ho mereix».

Aquest dijous l’exmandatari havia redoblat el seu repte amb un comunicat en què ha assegurat: «El 6 de gener no va ser només una protesta, va representar el millor moviment en la història del nostre país per fer Amèrica gran de nou».