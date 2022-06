Les institucions de la Unió Europea van arribar aquest dilluns a un acord polític per estendre un any més la normativa sobre el certificat covid digital, que permetrà el seu ús si així ho decideixen els països del bloc fins al 30 de juny del 2023.

El passaport de vacunació es va instaurar el juny del 2021 per impulsar els viatges a la Unió Europea i reanimar un sector turístic especialment afectat per la pandèmia, però després d’un any en vigor i havent rebut la majoria d’europeus la dosi de reforç, pràcticament tots els països han aixecat les restriccions sanitàries.

França, Portugal i Finlàndia

Actualment, França, Portugal i Finlàndia són els únics tres països de la UE que oficialment no ho han fet i, per tant, suposadament, els viatgers han de continuar mostrant el certificat per demostrar que s’ha obtingut la pauta completa de la vacuna, que es tenen anticossos per haver passat la malaltia o que es té un test negatiu en SARS-CoV-2.

L’acord a què s’ha arribat avui no implica que s’hagin de tornar a reinstaurar les restriccions i que viatjar amb el document torni a ser obligatori, sinó que dona a les autoritats sanitàries la possibilitat de reclamar-ho durant un any més si ho consideressin oportú.

«Desafortunadament, el virus de la covid segueix present a Europa, i per això, volem garantir la lliure circulació de la ciutadania estenent l’aplicació del certificat, en cas que sigui necessari per viatjar a la UE», va destacar l’eurodiputat del PSOE Juan Fernando López Aguilar, que va encapçalar les negociacions amb els estats membres en nom de l’Eurocambra.

En un comunicat, l’eurodiputat socialista va explicar que aquesta pròrroga contempla una avaluació de la mesura a càrrec de la Comissió Europea el desembre d’aquest any sobre la necessitat de continuar amb l’ús del certificat, en especial sobre el seu impacte en la llibertat de circulació i els drets fonamentals.

En cas que aquest informe –tenint en compte les aportacions del Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties (ECDC) i del Comitè de Seguretat Sanitària– conclogui que la situació epidemiològica no requereix més l’ús del certificat, l’Executiu comunitari haurà de presentar un esborrany legislatiu per revocar-ho.