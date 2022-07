L'exprimer ministre del Japó, Shinzo Abe, ha mort aquest divendres als 67 anys després d'haver rebut dos trets durant la celebració d'un míting electoral del partit Liberal Democràtic. Els fets han succeït al voltant de les 11.30h hora local prop d'una estació de tren a la ciutat de Nara, al sud del país. Segons ha informat la cadena pública NHK, Abe ha rebut l'impacte d'una bala al costat dret del coll i un altre al costat esquerre del pit i s'ha desplomat sobre l'escenari.

Malgrat ser traslladat d'immediat a l'hospital, els serveis mèdics no han pogut salvar-li la vida. Les autoritats han detingut el presumpte autor de l'atac, un home de 41 anys resident de la mateixa ciutat de Nara i que hauria utilitzat una arma de fabricació pròpia.

Abe, el mandatari japonès més longeu

Shinzo Abe, el primer ministre que més temps va ostentar el càrrec, va ser conegut per la seva política exterior de línia dura i per la seva estratègia econòmica, coneguda popularment com a Abenomics. Abe era un nacionalista conservador que va portar el Partit Liberal Democràtic (PLD) a la victòria en dues ocasions. La seva primera etapa com a primer ministre va ser breu –poc més d’un any a partir del 2006– i controvertida. Tanmateix, va protagonitzar una sorprenent tornada política el 2012 i es va mantenir en el poder fins al 2020, quan va dimitir per motius de salut.

El Japó estava en recessió quan va començar el seu segon mandat i la seva política econòmica –basada en la flexibilització monetària, l’estímul fiscal i les reformes estructurals– va ser reconeguda com la que va ajudar que el creixement tornés a una economia trontollosa. També va supervisar la recuperació del Japó després de l’enorme terratrèmol i tsunami de Tohoku el 2011, que va causar la mort de gairebé 20.000 persones i la fusió dels reactors nuclears de Fukushima.

Colitis ulcerosa

Va deixar el seu càrrec el 2020 després de setmanes d’especulacions, revelant que havia patit una recaiguda de colitis ulcerosa, malaltia intestinal que ja havia provocat la seva dimissió també el 2007. El va succeir un estret aliat del partit, Yoshihide Suga, però continuava sent una figura poderosa en la política japonesa.

Però una sèrie d’escàndols –entre els quals, la pèrdua de registres de pensions per part del Govern, que va afectar uns 50 milions de sol·licituds– van dificultar la seva gestió. La seva popularitat ha patit fluctuacions, però es va mantenir en gran manera sense oposició a causa de la seva influència en el partit, que va modificar les seves normes per permetre-li un tercer mandat com a líder.