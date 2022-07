Centenars d'iraquians han assaltat aquest dimecres l'anomenada 'zona verda' de Bagdad, el punt on es troba el parlament i les diferents ambaixades. En les imatges difoses per la premsa internacional es pot observar com els manifestants ballaven dins la cambra, cantaven i es feien fotos estirats sobre les taules.

Els assaltants són seguidors del clergue Muqtada al-Sadr, líder de la força política que va aconseguir més vots en les eleccions del passat mes d'octubre però que no ha pogut formar govern per falta d'entesa amb la resta de partits. Davant la paràlisi política, el Comitè de Coordinació del país nomenar Mohammed al-Sudani com a nou primer ministre, un polític a qui els seguidors d'Al-Sadr acusen de mantenir afinitats amb l'Iran.