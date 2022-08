El Govern mexicà va informar aquest dimarts que perforarà cinc nous pous per extreure aigua a la mina carbonífera col·lapsada a Sabinas, Coahuila, al nord del país, on 10 miners continuen atrapats des de fa gairebé una setmana.

«Actualment se n’avança amb dos pous en operació amb un bombatge de 100 cavalls de força cada un i tres (pous més) en procés d’obertura. Així mateix, es té previst perforar cinc pous més», va detallar la coordinadora nacional de Protecció Civil de Mèxic, Laura Velázquez, en una videoconferència des del lloc.

Velázquez va dir que es van complir 134 hores de treballs continus, des que es va registrar l’ensorrament d’aquesta mina de carbó, dimecres passat, sense que hi hagi encara condicions per a l’ingrés de cossos de recerca i rescat.

En la seva conferència diària des del Palau Nacional, el president mexicà, Andrés Manuel López Obrador, va explicar que l’ensorrament va ser resultat de la perforació d’una paret que contenia una gran quantitat d’aigua emmagatzemada que va inundar la mina. Va afegir que cinc miners «afortunadament van aconseguir sortir gairebé expulsats per la mateixa inundació».

Cinc treballadors ferits

D’acord amb les dades de Protecció Civil, hi ha una extracció mitjana de 328 litres per segon, mentre que va detallar que falten per extreure 10,4 metres cúbics d’aigua al pou dos, 11,3 metres en el número tres, i 16,4 metres al quart pou d’extracció d’aigua.

«Estarem concentrats en baixar aquests nivells d’aigua, amb la idea que hi puguem ingressar novament el dron submarí i evidentment que hi puguin ingressar els rescatadors», va afegir Velázquez.

Així mateix, va exposar que hi ha 603 efectius de les Forces Armades i civils a la mina del nord de Sabina amb treballs de perforació, bombatge d’aigua i de rescat.

L’ensorrament de la mina, d’on només cinc treballadors van aconseguir escapar tot i que van resultar ferits, recorda els tràgics accidents que s’han presentat a Mèxic en els últims anys.

D’acord amb la Família Pasta de Conchos, que agrupa familiars de miners morts en l’ensorrament del 2006 a la mina d’aquest nom, també a Coahuila, s’han registrat més de 100 morts de persones dedicades a la mineria en aquesta zona de carbó des d’aleshores.