Acció: El G-7 ha anunciat aquest divendres que imposarà un límit al preu del petroli rus per limitar els ingressos del Kremlin. Reacció: El consorci estatal rus Gazprom ha anunciat la suspensió completa del trànsit de gas a través del gasoducte Nord Stream per problemes tècnics. En concret, per la fuga d’oli detectada durant el manteniment de l’única estació compressora encara en funcionament.

L’anunci arriba un dia abans que la gasística russa hagués de reprendre el subministrament de carburant a Europa a través del gasoducte –que operava ja només al 20% de la seva capacitat– després de concloure tres dies de manteniment d’una turbina de l’estació compressora. Segons la gasística, representants de la companyia Siemens, encarregada del manteniment de les turbines de Nord Stream, van verificar l’existència de la fallada.

«Pretextos fal·laços»

La Comissió Europea acusa Rússia de «cinisme» i d’utilitzar «pretextos fal·laços» per justificar la suspensió completa del flux de gas a través del gasoducte Nord Stream. «L’anunci de Gazprom aquesta tarda que una vegada més tancarà Nord Stream 1 sota pretextos fal·laços és una confirmació més de la seva falta de fiabilitat com a proveïdor. També és una prova del cinisme de Rússia, ja que prefereix cremar gas en lloc de complir els contractes», va afirmar el portaveu de la Comissió Europea, Eric Mamer, en el seu compte oficial a Twitter.

«Explotació segura»

Mentre Moscou i Brussel·les s’intercanviaven retrets, el Servei Federal de Supervisió Tècnica de Rússia (Rostejnadzor) ha justificat que el problema detectat no permetia garantir l’explotació segura de la turbina. «En aquest sentit, s’han de prendre les mesures necessàries i suspendre les operacions de la turbina Trent 60 en relació amb les greus fallades que s’hi han detectat», assenyala la nota. Segons Gazprom, anteriorment també s’havien detectat fuites d’oli similars en tres turbines més.

Aquesta setmana, el president de Gazprom, Aleksei Miller, ha dit que la reparació de les turbines de Nord Stream en una fàbrica especialitzada és ara impossible a causa de les sancions occidentals. «Actualment, Siemens no té pràcticament capacitat de proporcionar revisions regulars de les nostres turbines. Simplement no té on dur a terme aquests treballs», va dir Miller a la televisió pública russa.

El Kremlin ha advertit aquest divendres que la fiabilitat del gasoducte Nord Stream està en perill, ja que no hi ha equips de reserva que puguin reemplaçar els que es van quedant fora de servei. «No hi ha reserves tecnològiques i només està funcionant una turbina. Facin els càlculs», va assenyalar el portaveu de la Presidència russa, Dmitri Peskov.

Anteriorment, Peskov havia afirmat que, a causa de les sancions occidentals, no es pot renovar l’equip tècnic del gasoducte i les turbines que han sigut reparades no poden ser retornades a Rússia sense garanties que no estan sota el règim sancionador.