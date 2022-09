El replegament rus de la regió ucraïnesa de Khàrkiv, que limita amb el Donbàs, obre una nova fase de la guerra en què l'exèrcit ucraïnès pren les regnes de les accions militars tant a l'est com al sud del país i fa témer a part de la població de Rússia per si aviat es demana la mobilització de més persones per reforçar les tropes.

"El moviment de les nostres tropes continua", ha afirmat el president ucraïnès, Volodímir Zelenski. Des del 6 de setembre, l'exèrcit d'Ucraïna ha alliberat uns 3.800 quilòmetres quadrats de territori a la regió de Khàrkiv, que inclouen més de 300 localitats i una població aproximada de 150.000 persones, segons ha afegit la viceministra de Defensa ucraïnesa, Hanna Malyar. L'objectiu de les forces ucraïneses és continuar amb la contraofensiva fins reconquerir completament la província oriental, on Rússia ja només controla una petita franja, que limita amb la regió de Lugansk. De fet, el governador d'aquesta província, Serhiy Gaidai, ha explicat que la contraofensiva ucraïnesa ja ha arribat a la regió i que les forces russes han abandonat la ciutat de Kreminna, capturada l'abril passat. "Avui, Kreminna està completament buida. L'Exèrcit rus ha deixat la ciutat i hi oneja la bandera ucraïnesa", ha anunciat a Telegram, fet que ha qualificat com el començament de l'alliberament a gran escala de la regió de Lugansk, que Rússia va donar per presa completament al juliol. Rússia deixa mines i cadàvers en la seva retirada A mesura que les tropes russes van reculant, el panorama que es troben els ucraïnesos és desolador. L'exèrcit de Putin ha deixat el terreny sembrat de mines i cadàvers, segons l'Estat Major General ucraïnès. "El perill de les mines a les ciutats i pobles alliberats segueix sent alt, més de 70.000 quilòmetres quadrats en deu regions estan minats amb municions i explosius", ha afirmat, en denunciar que cada dia "es registren fins a 200 sagnants crims de guerra comesos pels ocupants russos". L'exèrcit ucraïnès reconeix que les tropes russes oposen resistència al Donbàs i particularment a la regió de Donetsk, "mantenint els territoris capturats temporalment i frenant l'ofensiva de les nostres tropes en certes direccions". "L'enemic porta a terme missions de reconeixement aeri i ataca les nostres tropes, intenta recuperar les posicions perdudes, mou les seves tropes", afegeixen. Atacs massius a l'est i al sud El Ministeri de Defensa rus, que s'ha negat a reconèixer la retirada de Khàrkiv i qualifica la reculada com una operació de "reagrupació", ha assegurat aquest dimarts mateix que estan llançant atacs "massius" amb míssils i artilleria en totes les direccions operatives, inclòs a l'est i el sud. Els atacs d'alta precisió han impactat contra punts de desplegament temporal d'unitats ucraïneses a la regió de Donetsk, segons el portaveu castrense, Ígor Konashénkov. A més, ha detallat que han colpejat les tropes que hi ha a les ciutats de Mykolaiv i Zaporiyia, al sud, i de Khàrkiv, a l'est. El fantasma de la mobilització La victòria ucraïnesa recent a l'est del país ha dut fins al primer pla el tema d'una àmplia mobilització a Rússia i ha revifat la polèmica que aquest punt suscita entre la població. "Una operació militar es pot aturar en qualsevol moment. La guerra, no. S'acaba amb la victòria o amb la derrota. Em refereixo a que estem en guerra i no tenim dret a perdre-la", ha declarat avui el líder dels comunistes russos. Guennadi Ziuganov. Per això, ha defensat, "cal una mobilització total del país". Aquesta opinió és compartida per molts experts i blocaires militars russos: el líder txetxè, Ramzan Kadírov, ha criticat els errors comesos al camp de batalla i s'ha mostrat disposat a enviar 10.000 homes al front. I és que els propis prorussos han fet notar que les forces ucraïneses a Khàrkiv són vuit vegades més grans que les russes. "En aquests moments no n'estem parlant", d'una mobilització, ha dit Dmitri Peskov, el portaveu del Kremlin, durant la seva roda de premsa telefònica diària. Segons la premsa, el president rus, Vladímir Putin, considera que la majoria dels russos no estan disposats a enviar els seus fills a combatre a Ucraïna.