Rússia viu amb commoció el suïcidi del raper Ivan Vitalievitx Petunin, conegut com a ‘Walkie’, que als 27 anys s’ha tret la vida per por de ser cridat per anar a la guerra i com a símbol de protesta, segons recull el diari britànic ‘Daily Mail’.

Això ha passat poc després que Vladímir Putin hagi anunciat la mobilització militar parcial de Rússia per poder reclutar 300.000 reservistes per enviar-los a Ucraïna; tot i que aquest dissabte coneixíem la notícia que Putin ha retardat un mes la crida a files per la saturació als centres de reclutament. Així, el cos sense vida del jove cantant ha sigut trobat prop d’un edifici de gran alçada al carrer Congressnaia, a la ciutat de Krasnodar, al sud del país. No obstant, abans de treure’s la vida ‘Walkie’ havia publicat un vídeo en què explicava que no volia matar ningú. IVAN PETUNIN 🇷🇺 (1995-2022) Músico - Un hombre con honor cuya lamentable pérdida quedará en la memoria como un acto heroico de humanidad y de repudio absoluto para con el proceder criminal del dictador ruso, Vladimir Putin #PutinWarCriminal #Russia pic.twitter.com/aiLjaWvlcs — Christian CDL 🏆💫 (@Chris_BCBA) 1 de octubre de 2022 «Em sembla que en els pròxims dies la mobilització parcial es convertirà en mobilització total (...) No tinc dret a prémer el gallet. No estic disposat a agafar una arma i matar els meus», declara en les imatges.