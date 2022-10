La nova líder britànica, Liz Truss, limitarà dijous l’augment de les factures d’electricitat dels consumidors i promourà noves fonts d’energia en un paquet esperat de més de 100.000 milions de lliures (115.000 milions de dòlars) dissenyat per limitar l’impacte econòmic causat per la guerra a Ucraïna.

Amb la Gran Bretanya enfrontant-se a una llarga recessió provocada per la gairebé quadruplicació de les factures energètiques de les llars, Truss –nomenada primera ministra dimarts– ha dit que prendrà mesures immediates per protegir els consumidors i les empreses.

L’augment de l’endeutament del Govern per finançar el paquet d’ajudes i la seva promesa de retallar els impostos han sacsejat els mercats financers. La lliura esterlina va caure dimecres davant el dòlar a nivells arribats per última vegada el 1985 i va tornar a caure cap aquest mínim dijous abans de la confirmació del paquet de mesures per part de Truss.

Canvi de rumb

L’anunci, que s’espera en el Parlament, marcarà un important canvi de rumb d’una líder que havia descartat els «dons» durant la seva campanya per succeir Boris Johnson, però que s’ha vist obligada a actuar per evitar que les famílies caiguin en la indigència i que les empreses facin fallida.

El Deutsche Bank va dir que la compensació del preu de l’energia i les retallades fiscals promeses per Truss podrien costar 179.000 milions de lliures, o aproximadament la meitat de la suma que la Gran Bretanya va gastar en la pandèmia de la covid.

«Prendrem mesures immediatament per ajudar la gent i les empreses amb les factures, però també... per aturar l’arrel d’aquests problemes, perquè no tornem a estar en aquesta situació», va dir Truss en un comunicat.