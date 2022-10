El president rus, Vladímir Putin, ha proposat continuar enviant gas a Europa a través de la part que no ha quedat danyada del gasoducte Nord Stream 2, un dels dos conductes que uneixen Rússia i Alemanya passant pel mar Bàltic. Així ho ha assegurat el mandatari aquest dimecres en una conferència sobre energia celebrada a Moscou. Putin, però, també ha remarcat que la pilota "està ara a la teulada de la Unió Europea" i ha afegit que només adoptaria aquesta estratègia "si econòmicament està justificada". Poc després d'escoltar les declaracions, el govern alemany ha descartat per complet aquesta possibilitat. "Ja hem vist que Rússia no és un proveïdor energètic fiable", ha apuntat la portaveu de l'executiu, Christiane Hoffmann.

De fet, Alemanya ja va frenar el projecte el Nord Stream 2 el febrer passat, coincidint amb l'escalada de tensions per part de Rússia a Ucraïna i que, posteriorment, va acabar derivant en la guerra. En la mateixa conferència celebrada a Moscou, Putin també ha suggerit redirigir el flux del gas i fer-lo arribar a Europa via Turquia a través del mar Negre, on es construiria un gran 'hub' energètic.