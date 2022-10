De forma tan imprevista com quan va tornar a Londres de les seves vacances al Carib, Boris Johnson ha anunciat que es retira de la carrera per succeir Liz Truss al capdavant del govern del Regne Unit i en el lideratge del Partit Conservador britànic.

Només unes hores abans que hagués de confirmar aquest dilluns la seva candidatura, Johnson ha tirat la tovallola amb un comunicat en què, no obstant, afirma que havia aconseguit reunir 102 nominacions.

Però amb aquest suport no n’hi havia prou: «En el curs dels últims dies he arribat a la conclusió que simplement no seria correcte» (tornar a Downing Street), ha declarat l’ex primer ministre. «No es pot governar eficientment llevat que tinguis un partit unit al Parlament», raona en el seu comunicat.

La renúncia aclareix el camí de l’exministre de Finances Rishi Sunak per convertir-se en el pròxim primer ministre del Regne Unit.