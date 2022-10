El nou primer ministre del Regne Unit, Rishi Sunak, ha assegurat en el seu primer discurs que haurà de prendre "decisions difícils" per estabilitzar l'economia britànica, marcada durant els últims mesos per la inestabilitat dels mercats financers i una inflació per sobre el 8%. En una compareixença davant el 10 de Downing Street, el 'premier' britànic ha recordat els "enormes esforços" que va dur a terme durant la crisi de la covid-19 i ha insistit que ara, "més que mai", és moment d'establir "límits". En aquest sentit, Sunak ha mencionat l'estabilitat econòmica i la confiança de la ciutadania com les principals prioritats d'un executiu que vol "unir el país a través de les accions i no de les paraules".

En el mateix discurs, el primer ministre britànic ha garantit que el nou govern actuarà sota els principis "d'integritat, professionalitat i responsabilitat", unes paraules que tenen la clara voluntat de distanciar-se de l'escàndol del 'Partygate' durant el mandat de Boris Johnson. "La confiança es guanya, i jo em guanyaré la vostra", ha afegit. Per altra banda, Sunak ha fet una breu referència a Ucraïna, destacant que el conflicte ha d'acabar amb un balanç "positiu un cop hagi acabat". En la part final del seu discurs, el primer ministre s'ha compromès a posar per les necessitats de la ciutadania per davant les necessitats polítiques i a construir un govern que representi "les millors tradicions del partit conservador". "Junts podem aconseguir coses increïbles", ha conclòs.