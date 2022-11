La bandera d’Ucraïna torna a onejar a la plaça de la Llibertat de Kherson, segons imatges difoses pel Ministeri de Defensa del país eslau. Aquest departament ha informat aquest divendres que tropes ucraïneses han entrat a la ciutat després de la retirada de les tropes russes d'aquest punt estratègic al sud d’Ucraïna. Rússia va anunciar dimecres passat que replegava tots els seus efectius militars al marge occidental del riu Dniéper, per la impossibilitat de defensar la ciutat. Kherson portava sota ocupació russa des de mitjans de març.

A les xarxes socials s’han difós vídeos de dotzenes de civils ucraïnesos celebrant la retirada i cantant lemes de victòria a la plaça central de Kherson, mentre entraven les primeres tropes a la ciutat. Alguns es feien selfies amb els soldats, d’altres s’embolicaven amb la bandera ucraïnesa i també hi havia qui plorava d’emoció. «És una victòria important», s'ha felicitat el ministre d’Exteriors, Dmitro Kuleba.

Fonts de la intel·ligència militar d’Ucraïna han assegurat després haver recuperat el control de la regió de Kherson, una de les quatre províncies, al costat de Zaporíjia, Donetsk i Lugansk, annexionades per Rússia a finals de setembre després de celebrar referèndums de dubtosa legalitat. «Qualsevol intent de contrarestar les nostres tropes serà frustrat», ha prosseguit el servei d’intel·ligència en un comunicat, que dona per confirmada la retirada de Rússia i apressa els soldats russos que segueixen a la regió a rendir-se.

Segons Serhí Hlan, membre del consell municipal de Kherson, «un nombre significatiu» de soldats russos no haurien aconseguit encara travessar el riu Dniéper i escapar-se de la ciutat. «Es canvien de roba, tiren els seus uniformes militars i miren d’amagar-se amb roba civil, és probable que estiguin preparant actes de provocació», ha afegit.

30.000 soldats russos replegats

A les quatre de la matinada, hora local, Moscou ha assegurat haver completat la retirada de les seves tropes. Segons el Ministeri de Defensa rus, s'han replegat més de 30.000 soldats, així com unes 5.000 peces i equips militars. El de Kherson és el tercer retrocés més gran de l’Exèrcit del Kremlin a Ucraïna, després del de Kíiv la primavera passada i el de la regió de Khàrkiv, al setembre.

Malgrat la retirada, el Govern de Vladímir Putin continua considerant aquesta regió part de Rússia. «És una regió russa. S’ha definit i fixat legalment. No hi pot haver canvis», ha dit aquest mateix divendres el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov.

Aquesta regió té una gran importància estratègica per al futur de la guerra i la seva pèrdua suposa un cop dur per a Moscou en les seves ambicions de controlar el sud d’Ucraïna. Kherson limita amb Crimea, territori annexionat pel Kremlin el 2014, i proporcionava a Rússia un corredor cap a aquesta península del mar Negre. Sota control de Kíiv, brinda a les tropes ucraïneses una millor posició per llançar atacs d’artilleria contra Crimea.