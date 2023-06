L’assassinat d’un mestre ha commocionat tot Corea del Sud a causa de l’estranya història que hi ha al darrere. Una dona ha sigut detinguda com a presumpta autora dels fets i el seu perfil ha deixat perplexos els detectius que han portat el cas.

Es tracta de Jung Yoo-jung, una noia de 23 anys que, segons el seu entorn, està veritablement obsessionada amb els llibres de ‘true crime’ i els documentals que tracten sobre crims reals, segons avança l’‘ABC’. De fet, va admetre haver comès l’assassinat per «mera curiositat» després de submergir-se durant anys en les atrocitats d’altres assassins.

Jung va contactar amb un mestre a través d’una aplicació que connecta els pares amb tutors privats per als seus fills. Es va fer passar per la mare d’una nena de 9 anys per contractar el docent, amb el qual va quedar a casa seva. El dia de la cita, la detinguda es va vestir amb un uniforme d’estudiant que havia comprat per internet perquè el professor obrís la porta amb confiança.

Una vegada dins de la casa, el va matar a punyalades. Després, va sortir de la casa a comprar lleixiu i bosses d’escombraries, i, en tornar, va desmembrar l’home i va ficar les parts del cos en una maleta.

Un taxi al riu

Les càmeres de seguretat de la ciutat de Busan van captar Jung amb la maleta amb què va agafar un taxi fins al riu Nakdong, on es va desfer del cadàver desmembrat.

Els policies a càrrec del cas van revelar que la dona s’havia emportat el mòbil, la cartera i els documents d’identificació de l’assassinat amb l’objectiu de fer passar el crim per una desaparició voluntària, però el seu intent d’emular alguns dels crims sense resoldre de la història va fracassar, malgrat les hores i hores invertides a documentar-ho.