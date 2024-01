L'estat d'Alabama està ultimant els detalls per dur a terme la primera execució amb gas nitrogen als Estats Units, programada aquest dijous, entre crítiques internacionals i una batalla legal amb Kenneth Eugene Smith. El pres al·lega que està sent utilitzat com a conillet d'índies mentre que els recursos presentats als tribunals encara no s'han resolt.

Alabama pretén executar amb aquest mètode no testat Kenneth Eugene Smith, de 58 anys, que va ser condemnat a mort fa més de tres dècades per haver assassinat una dona a canvi de diners el 1988. L'execució està programada a partir de les 18.00 hora local (00.00 divendres GMT), però a mesura que la data s'acosta han anat augmentant les veus a nivell internacional que reclamen a les autoritats nord-americanes que intervinguin abans que sigui massa tard.

L'alta comissionada de les Nacions Unides per als Drets Humans, Ravina Shamdasani, ha dit que està "seriosament preocupada" pel nou mètode i ha demanat a l'estat d'Alabama "que aturi l'execució de Smith (...) i que s'abstingui de dur a terme altres execucions d'aquest tipus". Amnistia Internacional, per la seva banda, ha advertit que "aquest nou mètode no provat podria ser extremadament dolorós" per al pres, "violant així els tractats internacionals de drets humans que els Estats Units han ratificat".

L'estat d'Alabama, que fa anys que treballa en un protocol per executar els presos amb aquesta nova tècnica d'asfíxia per nitrogen, ha defensat davant els tribunals que es tracta "del mètode d'execució més indolor i humà conegut per l'home". Segons el procediment, als reus se'ls posarà una màscara que substituirà l'oxigen pel gas nitrogen, en teoria causant la mort en pocs minuts i de manera indolora.

"Conillet d'índies"

L'argument no ha convençut la defensa de Smith, que després que la setmana passada un jutge federal donés llum verda a l'execució va presentar recursos davant del Tribunal d'Apel·lacions i davant del Suprem al·legant que el seu client és tractat per l'estat com "un conillet d'índies". Aquests recursos continuen pendents de 48 hores de l'execució.

En casos d'execucions és habitual que els magistrats no fallin en un sentit o un altre fins a l'últim minut o fins i tot després de l'hora d'execució prevista, afegint encara més dramatisme a tot el procés.

Alabama és el primer estat que desenvolupa una alternativa a les injeccions letals -el mètode majoritari en les darreres dècades- davant la dificultat que els ha suposat en els darrers anys adquirir els fàrmacs per la negativa de les farmacèutiques a què siguin usats amb aquest propòsit.

A més, les complicacions sorgides en diverses execucions -algunes a Alabama- han fet que es qüestioni el mètode per inhumà i que hagi estat objecte de disputes legals durant anys.

Smith és al corredor de la mort per haver assassinat el 1988 una dona, Elizabeth Sennett, per encàrrec del seu marit, Charles Sennett, que pretenia cobrar una indemnització. Smith i un còmplice, John Forrest Parker, van rebre 1.000 dòlars cadascun. Alabama va intentar executar Smith el novembre del 2022, però el botxí va ser incapaç d'introduir-li les vies intravenoses. Com a part d'un acord posterior, Alabama es va comprometre a no tornar a intentar executar Smith amb injecció letal.