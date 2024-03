Un vaixell portacontenidors xinès ha xocat contra el moll del port turc de Kocaeli mentre feia maniobres per atracar i ha fet caure tres grues de grans dimensions. Les càmeres de seguretat han captat l'impacant moment en què les grans estructures de ferro anaven caient una a una. Aquestes grues s'utilitzen per carregar i descarregar els contenidors. Afortunadament, no hi ha hagut ferits ni conseqüències mediambientals.