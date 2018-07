Navàs farà un pressupost participatiu per a dos anys

Els ciutadans de Navàs podran votar enguany uns pressupostos participatius que definiran els projectes per a dues anualitats, 2018 i 2019. El motiu és facilitar la seva incoporació al pressupost municipal i garantir-ne la realització, tenint en compte que el proper és any electoral. El consistori navassenc va convocar els seus primers pressupostos participatius fa quatre anys amb una dotació de 50.000 euros, i ara ja n'hi destina el triple (150.000). Tenint en compte que per a aquesta edició es votaran dues anualitats, hi haurà un total de 300.000 euros per als quals els navassencs podran decidir amb els seus vots a quins projectes es destinen.

D'entrada, els ciutadans i entitats ja poden presentar propostes de projectes fins al 27 de juliol per correu electrònic (participacio@navas.cat), o bé presencialment a l'OAC. I les votacions començaran el dimarts de Festa Major, el 28 d'agost i finalitzaran el 7 de setembre. Aquella mateixa tarda hi haurà un recompte públic per veure quines propostes han resultat escollides.

Enguany torna a haver-hi 3 apartats diferenciats de votació i es destinaran a cadascun d'ells 50.000 euros per cada anualitat.

En el primer apartat, anomenat «Què milloraríeu», l'objectiu és que les persones que participin en el procés decideixin quines àrees de l'Ajuntament s'han de reforçar econòmicament: activitats culturals, comerç local i mercat, educació, festes, fires, formació per l'ocupació, instal·lacions esportives, joventut, manteniment de camins, parcs i jardins, manteniment de carrers i residència.

El segon i tercer apartat són propostes que farà la ciutadania. Totes seran valorades pels serveis tècnics municipals i per la comissió creada específicament per decidir si compleixen els criteris per ser acceptades.

L'un, anomenat «Fem-ne una de grossa», recollirà propostes de més de 25.000 i un màxim de 50.000. En aquest cas la ciutadania només podrà emetre un vot i sortiran escollides dues propostes. S'intentarà realitzar enguany la més votada i l'altra reservar-la per l'any següent. Si les propostes escollides no cobrissin el cost màxim, els diners sobrants s'afegirien al conjunt de diners destinats al tercer apartat.

L'altre s'anomena «Els petits canvis són poderosos» i acollirà propostes d'imports des de 500 euros fins a un màxim de 25.000. Es podran emetre 5 vots i s'escolliran les propostes que tinguin un major percentatge del seu pressupost assolit fins a finalitzar els diners assignats, amb un criteri de proporcionalitat.

Per a aquesta quarta edició, l'Ajuntament ha creat un reglament dels pressupostos participatius i una comissió. En aquesta comissió hi ha l'alcalde, el regidor de Participació, el regidor d'Urbanisme i un tècnic de la seva àrea, una treballadora de serveis financers, un regidor o regidora de cada grup polític municipal i el secretari municipal. S'encarregarà de vetllar per l'organització del procés dels pressupostos participatius, el recompte i també la realització d'un seguiment de les opcions guanyadores.

Fonts de l'equip de govern de Navàs (CUP) han explicat que la decisió d'agrupar enguany dues anualitats s'ha pres per "aprofitar el procés de votació que ja de per sí és complex, combinat amb els ajustos necessaris a nivell de pressupost i també tenint en compte la proximitat de les eleccions municipals del 2019 que podrien aturar la realització d'aquest procés participatiu segons en les dates que es realitzés. Per tant, decidirem 2 anys de cop, amb el compromís que les obres que no s'hagin fet el mes de març de 2019 llavors quedaran incorporades al pressupost però no es realitzaran fins un cop passades les eleccions municipals a finals de maig".