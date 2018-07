Bages i Moianès serviran prop de 2.800 àpats aquest estiu a infants en risc

Més d'un centenar d'infants del Bages i el Moianès en situacions de vulnerabilitat disposaran aquest estiu dels centres oberts del Bages, un servei que a banda de les activitats i l'aprenentatge, els garantirà dos àpats al dia: l'esmorzar i el dinar.

Els centres oberts són serveis d'atenció a la infància i a l'adolescència i les seves famílies, que realitzen una tasca educativa i preventiva des del vessant de l'educació social especialitzada durant el temps lliure dels infants i adolescents considerats en situació de risc d'exclusió social. Inicialment funcionaven durant el curs escolar a les tardes, però el 2014, davant els efectes de la crisi, es va decidir estendre'ls també a l'estiu, amb horari de matins. Aquell any van fer aquest paper extra els de Callús i Moià, i van acollir una quarantena d'infants. Enguany (com en els darrers anys) també estaran actius els centres oberts de Sant Joan de Vilatorrada, Avinyó i Súria. En total seran més d'un centenar els nens i nenes que aprofitaran aquest servei entre els cinc centres, quatre dels quals gestionats pel Consell Comarcal del Bages i un pel del Moianès.

Callús i Avinyó disposaran del servei de centre obert el mes de juliol, mentre que Sant Joan de Vilatorrada i Súria també l'oferiran el mes d'agost. En el cas del de Moià, aquest juliol obre les tardes de dilluns i divendres i els dimecres al matí, tot i que no ofereix àpats en aquest període. Sí que en proporcionarà (esmorzar i dinar) a l'agost, quan obrirà tots els dies feiners de 9 del matí a 3 de la tarda. Entre tots cinc centres oberts i els usuaris que hi ha inscrits se serviran uns 2.800 àpats. La mesura d'obrir-los es va implantar quatre anys enrere amb caràcter extraordinari, però passat aquest temps no només s'ha mantingut i normalitzat, sinó que, a més, ha anat creixent.

Els centres oberts estan cofinançats pel Consell Comarcal del Bages i del Moianès, a través del departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat, en col·laboració amb els ajuntaments. Els recursos del projecte es dediquen a la contractació de professionals de l'educació social i al cost de dos àpats diaris, que presta una empresa de càtering.

D'aquesta manera, mantenen l'activitat dels centres oberts durant el període de vacances escolars, a més de garantir una alimentació saludable i equilibrada als infants i adolescents atesos en aquest període estival en què els centres escolars estan tancats.

El conseller de l'Àrea d'Acció Social del Bages, Albert Marañón, ha expressat que «el compromís del Consell d'oferir serveis de qualitat a les famílies en risc d'exclusió social és absolut, la societat avança sempre que hi hagi igualtat d'oportunitats». Marañón ha volgut destacar també que «garantim que tots els infants, independentment de la situació socioeconòmica de la seva família, tinguin cobertes les necessitats bàsiques i tinguin accés a activitats de lleure educatiu».