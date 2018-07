Els veïns de Cardona financen un drac de foc per a diversos públics

Els veïns i els comerços de Cardona han finançat la construcció d'una figura de foc per al poble. El drac Kalium es va estrenar ahir amb l'objectiu de revitalitzar les festes del municipi amb poc ressò i amb la intenció de crear una figura versàtil per a tots els públics. El projecte va ser idea de l'associació Amics del Drac de Cardona. Els membres de l'entitat consideraven que la figura del drac lliga amb l'entorn medieval del municipi, «i pot utilitzar-se en diferents celebracions tradicionals», sosté un dels membres de l'entitat impulsora, Sergi Jódar.

Els veïns de Cardona van poder veure ahir a la tarda la primera encesa de la figura festiva. «L'espectacle central del bateig del drac té l'objectiu d'explicar la història d'aquest personatge, que a partir d'ara serà el protagonista en diverses festes», explica Sergi Jódar. El bateig de la bèstia es va fer en el marc de la fira d'artesania CardsArt. «Vam decidir que fer coincidir la fira amb l'estrena de la bèstia podria ser bona idea, perquè el carrer s'omple d'ambient durant la cita», destaca Jódar.

El projecte va arrencar fa gairebé un any i mig a partir de la iniciativa d'un col·lectiu del poble que va acabar formant l'entitat Amics del Drac de Cardona. «Vam començar a trucar a les portes dels comerços del poble i dels veïns per si estaven interessats a aportar capital per a la construcció del drac», explica Jódar. Sosté que els diners particulars van ser recaptats amb rapidesa, «fet que demostra que la necessitat d'una bèstia de foc existia des de feia temps», remarca. Apunta que el poble ha aportat un 4.500 euros (aproximadament) «una xifra que ha finançat la construcció del drac», sosté. Tot i així, el projecte també ha rebut subvencions que s'han destinat a l'espectacle de presentació de la figura festiva.

Per fer sentir partícip el poble, l'associació ha posat una placa al drac amb el nom de totes les persones o empreses que han fet una aportació. Jódar assegura que molta gent s'ha sumat a la iniciativa «per immortalitzar el nom de la família o el comerç a través d'una figura que ha de perdurar».



Un símbol per a la vila

L'objectiu és que el nou drac es converteixi en un dels símbols de Cardona. Els membres de l'entitat impulsora sostenen que la nova figura animarà algunes festivitats del poble que amb el temps han quedat en un segon pla. «Com és el cas de la Diada de Sant Jordi i la revetlla de Sant Joan, unes dates en què força gent de Cardona decideix marxar», lamenta Jódar. «Potser si per Sant Jordi fem aparèixer un drac o per Sant Joan tenim una figura de foc la gent optarà per quedar-se», considera el membre de l'associació.

També explica que l'ús de la nova bèstia està destinat a diversos públics. «És un drac versàtil, ja que pot ser un drac ferotge que tregui foc durant una cercavila, però també pot esdevenir un drac simpàtic que ruixi amb aigua els infants del poble», destaca. Comenta que està previst que el drac aparegui en algunes activitats de la pròxima festa major del poble.

David Abrodos, un constructor de bestiari, s'ha encarregat de la construcció del drac. A l'hora de decidir l'aspecte de la figura, ha apostat per donar forma a un drac heràldic medieval amb els colors i les textures pròpies d'un cocodril africà. El pit hi du una medalla amb l'escut de la vila.

Sergi Jódar indica que el drac s'ha construït «intentant que tingui el mínim pes possible, ja que volem disposar d'una figura que es pugui portar fàcilment».