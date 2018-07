Monistrol habilita una zona per a l'aparcament d'autocaravanes

L'Ajuntament de Monistrol de Montserrat està enllestint els treballs d'adequació d'una zona d'aparcament d'autocaravanes contigua al casal d'avis, i a tocar de la carretera C-55. Fa uns quants dies que s'hi està actuant, i ara tan sols falta la senyalització i algun acabat, de manera que ja es podria posar en servei a partir de la setmana que ve, segons ha explicat l'alcalde, Joan Miguel.

L'espai s'ha habilitat amb punts d'aigua i d'electricitat per facilitar la càrrega i la descàrrega de cisternes a les autocaravanes que fan turisme per la zona, i d'aquesta manera es vol aprofitar «que puguin fer parada al poble» amb estada inclosa, apunta l'alcalde. De tota manera, no serà una àrea exclusiva per a autocaravanes, sinó que també hi podran aparcar altres tipus de vehicles, i s'hi instal·laran taules de pícnic.

L'obra haurà costat uns 18.000 euros.