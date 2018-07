Castellgalí recuperarà l'antiga colònia de Cal Carné com a àmbit de creixement industrial

Castellgalí confia a l'antiga colònia tèxtil de Cal Carné el desenvolupament industrial del municipi a mitjà termini, tenint en compte que els tres polígons urbanitzats i amb serveis que hi ha disponibles estan esgotant la seva capacitat. Així ho estan negociant l'Ajuntament i l'actual propietari d'una part d'aquest sector, ara en desús, amb previsió que se'n pugui disposar en un termini «d'uns quatre o cinc anys», segons ha explicat l'alcalde, Cristòfol Gimeno.

L'operació, que ja s'està tramitant, afecta una superfície de 55.328 m2. Això és aproximadament un terç del conjunt del sector (de 156.000 m2), perquè les negociacions es fan només amb el propietari de la part on hi ha les naus de l'antiga colònia. L'Ajuntament es cuidarà de la tramitació urbanística d'aquest àmbit i de la seva divisió per sectors perquè el propietari el pugui desenvolupar, i a canvi la propietat es cuidarà d'urbanitzar-lo, dotar-lo de serveis, i condicionar les naus existents perquè estiguin disponibles per a possibles empreses.

L'operació «és d'interès mutu», diu Gimeno, atès que la propietat podrà donar sortida a uns ter-renys en desús, i suposarà un nou espai urbanístic ben situat per a futures empreses i que podrà complementar els usos industrials amb el sector terciari».

La idea és aprofitar les naus ja existents (que es podran alçar un pis més tot i que es mantindrà l'estructura de la colònia) i part dels terrenys adjacents, on se'n podran construir de noves. Als dos terços restants del sector no s'hi actuarà.



Necessitat de més espais

Actualment, Castellgalí disposa de tres polígons plenament operatius que ja gairebé s'han omplert. El del Pla del Camí ja es troba al cent per cent de la seva capacitat, i als del Raval-La Fàbrica i els Torrents, les naus estan plenes, i si bé encara tenen algunes parcel·les lliures, es confia que es puguin ocupar a curt i a mitjà termini. Això obliga l'Ajuntament a fer previsions de cara a un futur proper, i a planificar la urbanització i la dotació de serveis de nous espais, en aquest cas d'una part de Cal Carné. Més de cara a llarg termini, encara quedarà pendent la urbanització i la dotació de serveis de la part restant de Cal Carné, del polígon de Boadas, i de l'antiga colònia dels Carburos. També hi ha el polígon Entre Vies, però és per a usos ferroviaris.