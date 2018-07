El Consell Comarcal reclama a Hisenda solucions per 101 infants que no podran rebre una beca menjador

El Consell Comarcal del Bages ha rebut 3.498 sol·licituds de beques menjador pel curs 2018-2019, de les quals 101 no es podran satisfer per una situació administrativa dels alumnes i dels adults amb qui conviuen davant del Ministeri d'Hisenda.

Com ja va denunciar el Consell i va ratificar el Síndic de Greuges, els infants que no tenen accés a un Número d'Identificació Fiscal resten exclosos d'aquesta beca, fet que segons el mateix Consell «suposa una vulneració de drets». El Consell va alertar que el curs passat 42 infants de la comarca es van quedar sense aquesta beca perquè no van poden presentar fotocòpia del DNI i NIF de l'alumne (requisit imprescindible) emès per Hisenda i no està «disposat» a que aquest fet es repeteixi.

El Síndic va suggerir en la seva resolució sobre la denúncia interposada pel Consell Comarcal que els ens gestors dels ajuts de menjador escolar fessin arribar a l'Agència Tributària un llistat dels alumnes sol·licitants de l'ajut que previsiblement no podrien accedir a un DNI o NIE per tal de forçar una solució.

Per aquest motiu, el conseller de l´Àrea d´Educació, Eloi Hernàndez, ha adreçat les 101 sol·licituds d'infants que no disposen de NIF a les oficines de l´Agència Tributària del Bages per reclamar una sortida satisfactòria del conflicte. «És inaudit que una administració deixi a l'estacada a infants vulnerables per una situació administrativa. Això s'ha de resoldre immediatament», ha afirmat el conseller Hernàndez, que ha afegit: «Des del Consell no permetrem que cap infant quedi sense beca, si el govern espanyol no respon favorablement ens arremangarem i ho solucionarem nosaltres, però deixant clar que Hisenda té la competència i continua cometent negligències intolerables».

El curs passat el Consell Comarcal va rebre un total de 3.252 sol·licituds, de les quals 42 corresponien a nens i nenes que no podien disposar ni de DNI ni de NIE. Enguany les sol·licituds són 3.498 i 101 els infants exclosos dels ajuts. Al mes de setembre, abans de començar les classes, es volen resoldre aquestes sol·licituds, fet pel qual el Consell reclama una resposta «urgent i favorable» del Ministeri d´Hisenda.

El model 347

Des de l´any 2006 tots els ens locals estan obligats a retre comptes anuals a l'Agència Tributària, mitjançant el model 347 de "Declaració Informativa. Declaració anual d'operacions amb terceres persones".

A través d'aquest model, qualsevol ajut públic que doni l´Administració a una persona física s´ha de declarar davant d´Hisenda i és per aquest motiu que només es poden donar ajuts (com ara les beques menjador o els d'emergència social) a persones físiques que es puguin identificar amb un DNI, NIE o NIF.

El Consell Comarcal reclama a l´Agència Tributària una modificació de la normativa legal que regula el model 347, amb l´objectiu que els ajuts de menjador estiguin exempts d´aquesta declaració. Per aquest motiu el Consell es va posar en contacte amb la Delegació Estatal d´Hisenda a Barcelona per exposar-los la situació i instar a la modificació de la llei perquè cap infant es quedi sense beca.