Llum verd del Govern al canvi urbanístic per poder reubicar la futura residència de Sallent

Nou pas en ferm per poder construir l'esperat edifici de la futura residència de Sallent a l'àmbit de la Fàbrica Vella, que té un retard pels entrebancs que ha hagut de superar per evitar situar-se en zona inundable. La Comissió General d'Urbanisme de la Generalitat ha donat llum verd a la modificació de planejament proposada pel consistori per poder reubicar l'edifici i desplaçar-lo uns metres més lluny del riu del previst. L'Ajuntament tan sols haurà d'incloure unes «petites modificacions» al text per indicació de la mateixa Comissió d'Urbanisme, i ja podrà encarregar la redacció del nou projecte, que ara sí que s'espera que sigui el definitiu.

I és que per a la construcció de la futura residència ja hi havia un projecte aprovat, tenia l'aval de l'Agència Catalana de l'Aigua i el procés estava plenament en marxa fins al punt que les obres ja haurien d'haver començat fa un any, però un canvi en la normativa estatal al final del 2016 ho va paralitzar tot. L'Estat va aprovar una modificació del reglament del Domini Públic Hidràulic, que establia més restriccions de les que ja hi havia sobre noves activitats en zones de flux preferent (considerades de risc per possible inundabilitat), entre les quals s'incloïen les residències per a persones grans, com la que es planificava.

Davant d'aquest canvi, l'Ajuntament de Sallent va encarregar un nou informe a l'ACA per determinar si l'edifici previst en el projecte inicial es trobava dins d'aquesta zona de risc, tenint en compte que l'àmbit de la Fàbrica Vella és molt a prop del riu.



S'ha hagut de començar de nou

L'informe de l'ACA va ser favorable, i això va obligar a aturar el procés i començar-lo de nou, amb una proposta que implica desplaçar l'edifici una desena de metres per allunyar-lo del riu i situar-lo completament fora d'aquesta zona de flux preferent.

Això implica una modificació de planejament per reordenar tot l'espai (que ara ja té el vistiplau d'Urbanisme), «però també a refer tot el projecte», apunta l'alcalde, David Saldoni, incloent-hi el procés de licitació (que ja està en marxa) i d'adjudicació. «S'han de tornar a fer els càlculs, noves estructures i adequar l'edifici al nou emplaçament», afegeix, i lamenta que «tot plegat ens haurà fet perdre més d'un any».

Superat el primer tràmit, ara l'Ajuntament ja concentrarà esforços en el nou projecte. La intenció és tenir-lo redactat passat l'estiu i poder afrontar les obres al llarg del 2019, pràcticament dos anys més tard del que es preveia incialment. I és que si s'hagués pogut complir el calendari esperat, el 2019 hauria estat l'any de l'estrena del nou edifici.