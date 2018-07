El Pont inaugura la reforma de l'equipament El Casal

El Pont de Vilomara ha inaugurat les obres de reforma de El Casal (l´antic Casal de la Mainada), projecte que ha consistit en l'adequació de l´edifici per tal de modernitzar les instal·lacions i renovar totalment els serveis higiènics per adaptar-se a la normativa vigent. La intervenció s´ha restringit exclusivament a la planta baixa, deixant per a una fase posterior la planta primera. Les obres han tingut un cost de 161.099 euros, finançats amb un ajut de caixa a interès zero de la Diputació de Barcelona.

L´acte d´inauguració va comptar amb la presència de l´alcalde, Cecilio Rodríguez, i de la resta de regidors del consistori, a més de diferents integrants de l´entitat Casal de la Mainada que va fer la cessió a l´Ajuntament de l´edifici un cop va desaparèixer.

En aquesta estrena es va descobrir una placa commemorativa per, seguidament, fer un recorregut per les instal·lacions per tal que els assistents poguessin veure com han quedat. Posteriorment hi va haver un parlament de l´alcalde en que, entre altres aspectes, va agrair la cessió als integrants de l´antiga entitat i també la seva iniciativa i participació per tirar endavant el projecte inicial de manera privada i a través del voluntariat dels seus integrants.

Seguidament la comitiva es va desplaçar cap al Parc de la Pau, situat a sota mateix d´on es troba El Casal, per inaugurar també la construcció de les pistes d´skate que ha dut a terme l´Ajuntament d'aquest municipi del Bages amb el finançament de la totalitat del projecte (47.613 euros) per part de la Diputació de Barcelona i el seu programa Xarxa de Governs Locals.

La remodelació del parc ha consistit en la construcció d´una plaça de formigó de 525 m2 que amplia la ja existent. Es creen 3 zones diferenciades: un quarter amb plans inclinats contra el cementiri, una zona central d´obstacles i un altre quarter a l´oest. La pista un cop acabada és considerada de nivell mitjà.