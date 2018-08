Els grups psicoeducatius de l'ICS Catalunya Central ajuden més de 130 persones amb depressió o ansietat

"Trobar persones que han tingut els mateixos problemes que jo, m´ha ajudat a veure els problemes d´una altra manera."

"He trobat comprensió, suport i eines per integrar-me en el dia a dia."

"He après a relativitzar i prendre´m les coses amb més calma i perspectiva."

"Poder compartir experiències amb altres persones és molt positiu i, a més, amb això neix una relació grupal fora del CAP."

Aquestes són algunes de les valoracions que fan els participants de l´activitat grupal de psicoeducatius, que es duu a terme en diversos centres d´atenció primària de l´Institut Català de la Salut.

L´activitat està destinada a persones amb ansietat i/o depressió lleu o moderada, per treballar en grup i integrar recursos que ajuden les persones a adaptar-se, de la millor manera possible, a diferents situacions personals.

Als CAP del Bages, Anoia i Osona més de 130 persones han participat en grups de psicoeducatius durant el primer semestre de 2018. Al Bages, hi ha hagut una setantena de persones, a l´Anoia, aproximadament, 40, i a Osona, una vintena.

Els grups psicosocials han demostrat els beneficis com a complement o alternativa al tractament farmacològic en persones que han estat

iagnosticades de trastorns mentals lleus o moderats, com l´ansietat o la depressió. La funció d´aquests grups és ajudar les persones participants a gestionar sentiments com la frustració, el patiment, la por o el dol, perquè aprenguin a afrontar emocions sense necessitat de medicació o amb una dosi inferior de medicació. A més, en aquestes activitats, els participants poden compartir la seva situació amb persones que estan en

situacions similars, explicar les seves experiències i donar-se suport per superar-les.