L'ACA atorga ajuts per a actuacions de protecció davant avingudes fluvials

L'Agència Catalana de l'Aigua destina 2 milions d'euros als ens locals per actuacions de protecció davant avingudes. S'atorgaran un total de 26 ajuts per dur a terme endegaments, talussos, esculleres i ampliacions de la secció de la llera, entre d'altres mesures. Es subvencionen actuacions de protecció que beneficiïn àmbits urbans i tinguin per objecte reduir el risc de danys per inundacions d'origen fluvial, que són aquells que es deriven del desbordament de les lleres. El finançament aportat per l'ACA oscil·la entre el 60% i 80% del cost total de l'actuació, en funció de la població censada, amb un màxim de 400.000 euros per sol·licitud i municipi.