Navàs obre dimecres una setmana de festa major amb grups musicals de renom

Navàs donarà aquest dimecres el tret de sortida de la festa major, que s'allargarà fins al dimarts 28 d'agost i que enguany aposta més que mai pels concerts i els balls d'orquestra, amb més pressupost i grups de primer nivell.

L'activitat musical arrencarà divendres amb Dr. Calypso, Seguirem! i PD's 3 de Pego. L'endemà serà el torn dels bascos Esne Beltza, d'Albercocks i de Dj Partisana; i diumenge hi haurà versions amb Sixtus i l'actuació de Dj Arzzet. Finalment, dilluns hi haurà un concert vermut amb Filferro i, a la nit, els romans Banda Bassotti faran l'únic concert a Catalunya. Durant la festa major també hi haurà l'Orquestra Girasol, la trobada d'acordionistes, i les actuacions de Delay's, Xarop de Nit, i Pep i Maria José Trio.

També cal destacar un espectacle del Mag Lari, diumenge, la proclamació del pubillatge, la bouada o el tradicional teatre.