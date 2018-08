Núria Puig, nova gerent de la Regió Sanitària de la Catalunya Central

Núria Puig Rosés ha estat nomenada nova gerent de Regió Sanitària de la Catalunya Central del Servei Català de la Salut, amb efectes des del passat 1 de juliol, segons que ha fet públic aquest dimarts el departament de Salut. Ha rellevat en el càrrec a Marta Chandre Jofré, actual subdirectora del servei Català de la Salut.

Núria Puig és llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona i diplomada en gestió hospitalària per ESADE, entre altres titulacions. Tot i que és nascuda al Masnou, ha desenvolupat bona part de la seva trajectòria professional en l´àmbit sanitari a la comarca de l´Anoia.

Entre el 1980 i el 1984 va ser metge adjunt del servei d´urgències de l´Hospital de la Mútua Igualadina de Previsió. Del 1988 al 1990 va ser metge de medicina general de l´Institut Català de la Salut als CAP d´Igualada i Santa Margarida de Montbui. Aquell any va entrar com a metge inspector a l´àrea de gestió 5 Costa de Ponent de l´ICS, on va exercir fins el 1994, i des del 1995 que està vinculada al CatSalut amb desplegament del Servei Català de la Salut. Des d´aleshores ha estat directora de diferents sectors sanitaris.