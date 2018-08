Un nou vessament afecta el col·lector de salmorra, a Callús

El col·lector de salmorra va tenir dimecres a la tarda un nou vessament, en aquest cas al terme municipal de Callús, justament l'endemà que s'acabés de reparar una incidència que diumenge havia afectat aquesta mateixa instal·lació dins el nucli de Sant Vicenç de Castellet. L'empresa concessionària del manteniment, Sorigué, va estar treballant des de dimecres mateix en les tasques de reparació del tram afectat, i ahir al matí ja es va poder tornar a restablir el servei.

Fonts de l'Agència Catalana de l'Aigua, que és la propietària de la canonada, explicaven ahir que la incidència de dimecres va afectar un camí i un talús proper al lloc del trencament, al terme de Callús, i l'atribuïen a un problema de juntes d'unes instal·lacions molt velles i obsoletes, com passa en la majoria dels darrers casos de trencament. Tanmateix, asseguraven que no hi havia constància d'afectacions al riu Cardener. Les restes de salmorra vessades i acumulades al camí les va acabar de recollir un camió cisterna ahir al matí, de manera que ja es va poder restablir el servei.

Aquest darrer vessament i el de diumenge se sumen a un episodi acumulat d'incidències al llarg de les últimes setmanes, després que la setmana passada n'hi va haver dos al terme d'Olesa, i entre juliol i començament d'agost hi va haver diverses afectacions més, en aquest cas també concentrades a la llera del Cardener.

L'ACA assegura que no hi ha un increment d'incidències, per bé que es produeixen amb freqüència. Les mateixes fonts insisteixen que la solució definitiva arribarà amb la substitució del col·lector, les obres del qual ja s'han començat a tramitar.