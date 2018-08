Sant Fruitós ampliarà l'escola de música per a assajos, expressió corporal i dansa

L'Escola de Música i Arts Navarcles-Sant Fruitós de Bages, ubicada a l'antic edifici de les Monges d'aquest darrer municipi, gua-nyarà espai el proper curs.

L'Ajuntament preveu iniciar aquest setembre la reforma parcial de la planta baixa per poder dotar l'escola d'un nou espai d'uns 60 metres quadrats, pràcticament un terç del que ocupa ara, i que majoritàriament serviran per a activitats d'expressió corporal, moviment, dansa i assajos, tot i que podrà tenir usos polivalents. Un cop comencin, els treballs tindran dos mesos de durada, de manera que a la tardor aquest nou espai ja podrà entrar en servei, segons ha explicat l'alcalde accidental, Xavier Racero.

En concret, s'adequarà l'única aula que encara quedava per reformar de la planta baixa d'aquest edifici, de 40 metres quadrats, juntament amb dos magatzems d'11 metres quadrats cadascun, que es convertiran en un espai polivalent i que comunicarà amb les quatre aules actuals.

Aquesta actuació «servirà per esponjar» la resta d'aules en una escola que va creixent en nombre d'alumnes, apunta Racero, «i podrem ampliar el ventall de possibilitats d'ús», especialment en les àrees de la dansa i l'expressió corporal. Són activitats que ja es fan actualment, però en espai més petits i que no sempre permeten fer tot el que es voldria. Ara es guanyarà un espai polivalent, amb un piano, i que podrà encabir més fàcilment tallers d'expressió corporal, miniconcerts, o classes més nombroses.

A més, es posarà al servei d'altres entitats que ara ja fan ús de les instal·lacions de l'escola però que amb l'ampliació disposaran d'espais amb unes condicions més bones, afegeix Racero. Per exemple, s'hi podran fer assajos per part de la Unió Musical del Bages, de la Coral de Sant Fruitós, o del Club de la Guitarra, entre d'altres. En alguns casos, per assajar ara s'havia de recórrer al Teatre del Casal Cultural (que es comunica per darrere amb l'escola de música) i ara se'n podrà prescindir, i el teatre quedarà més lliure per a altres esdeveniments.

El projecte de reforma parcial de la planta baixa de l'edifici de l'escola de música i arts ja està aprovat definitivament, i les obres començaran «en breu», assegura Racero, tot i que no podran estar enllestides abans que comenci el curs. El pressupost d'execució dels treballs (que tindran una durada dos mesos) puja a un total de 68.901 euros.