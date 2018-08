Artés enceta avui la festa major, que inclourà actes a Cal Sitjes

Artés dona avui el tret de sortida a cinc dies de festa major, que enguany potenciarà el complex cultural de Cal Sitjes com a zona d'activitats, que compartirà espai bàsicament amb el pavelló i els actes a l'aire lliure.

En aquesta festa major, el complex de Cal Sitjes esdevindrà un espai Happy Food Trucks, i es concep com una zona on es combinarà música, humor i gastronomia, amb diverses propostes entre demà i dilluns. Destaquen els concerts de proximitat amb Pau Jorba Meets i Arnau Morell, demà, i amb Cèlia Vila, diumenge; un concert happy demà al vespre; i un concert vermut swwing, diumenge. També hi haurà la fira del disc i del col·leccionisme, demà i diumenge, una masterclass de zumba, demà, un club de la comèdia amb monologuistes, dilluns, entre altres actes.

La festa major arrencarà avui a la tarda amb activitats infantils (que n'hi haurà tots els dies) i el pregó oficial a les 9. A banda dels concerts programats a Cal Sitjes, la música també serà present amb Ovella Xao, Itaca Band, Hey Pachucos, sardanes i havaneres,. Igualment, hi haurà bastoners i castellers, un concurs de paelles i una trobada gegantera.



Activitats alternatives

En paral·lel, se celebrarà la Festa Major Alternativa, que ja va organitzar els primers actes ahir a la tarda i al vespre.

El seu programa oferirà, entre altres, un sopar popular de pintxos i una cercavila amb els Picapolls i els grallers aquest vespre; un concert amb El Senyor dels Llamps, Red Hot Chili Covers, Catfolkin i els Thorpedians, demà a la nit; una gimcana i un espectacle punch, diumenge; i un vermut i un sopar de gala amb una tractorada inclosa, dilluns.