Els vigilants municipals, presents en pobles petits, només poden utilitzar la porra per autoprotegir-se

Els vigilants municipals no formen part d'un cos policial i per obtenir una plaça en algun municipi petit no cal haver superat el curs per obtenir la titulació necessària per poder ser policia. Sí que han de superar un curs més bàsic en aquest centre. La normativa sobre policies locals a Catalunya deixa clar que els vigilants municipals no poden dur armes de foc i només tenen la porra quan estan de servei.