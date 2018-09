Calders vol potenciar l'ús del castell i convertir-lo en un atractiu turístic del poble

Després dels treballs de consolidació de les restes del castell de Calders, que es van dur a terme l'any passat, ara l'Ajuntament vol potenciar l'ús de la fortificació i convertir-la en un nou atractiu turístic del municipi. Per aquest motiu, té prevista una segona fase de treballs que consistiran en l'excavació arqueològica del conjunt medieval i la seva posterior museïtzació. De moment, dilluns vinent, s'hi durà a terme la primera experiència artística.

L'alcalde de Calders, Eduard Sánchez, ha explicat que, després de la consolidació, el conjunt «té unes millors condicions d'accés i està endreçat», i considera que «a més de la importància que pugui tenir per ell mateix és important que tingui un ús i serveixi al dia a dia del poble». En aquest sentit, sosté que «és un lloc idoni per fer determinades activitats artístiques perquè la gent vegi que és una cosa viva més enllà de ser una ruïna important». El proper dilluns es durà a terme la primera experiència amb un espectacle de llum i so (vegeu desglossat).

L'Ajuntament ja té sol·licitada un ajuda per engegar la segona fase de les obres, que consistirà en l'excavació arqueològica del conjunt. En aquesta mateixa fase o en una de posterior es duria a terme la museïtzació, amb un itinerari i plafons explicatius del castell i també de l'entorn «perquè és situat en un lloc estratègic per dominar la vall del riu Calders».

Per a Sánchez la rehabilitació del castell de Calders respon a tres aspectes: «La recuperació de la memòria del municipi, ja que és el seu origen, convertir-lo en un lloc d'atractiu turístic per al visitant i que pugui tenir vida amb determinats tipus d'espectacles».

Els treballs de l'any passat es van centrar en la consolidació de les estructures existents: la part que queda de la torre mestra o de l'homenatge (documentada des del 965), la muralla perimetral i les restes d'una antiga casa de pagès, documentada des del segle XVI. En l'excavació arqueològica es va recuperar una cisterna i es va descobrir una part de la muralla del lateral nord, que no era visible. També es va documentar part de la fonamentació de la casa.

El castell de Calders, del qual queden poques restes arquitectòniques, és un dels elements «més importants del poble» perquè dona origen als municipis de Monistrol i Calders. La fortificació, documentada de l'any 965, era propietat dels Calders, els senyors feudals que controlaven els seus dominis des del cim del turó que s'aixeca al voltant del riu Calders.