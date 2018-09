Sant Fruitós remodelarà la plaça del local municipal de Pineda i li posarà nom

L´Ajuntament de Sant Fruitós de Bages té sobre la taula un projecte de remodelació de la plaça on hi ha ubicat el local municipal de la urbanització de Pineda, i que ara compta amb zones enjardinades, un espai amb jocs infantils i una pista poliesportiva. A més, impulsarà un procés participatiu perquè els veïns triïn un nom per posar-li.

Les obres consistiran en arranjar el paviment de la pista dotant-la d´una multicapa amb la reparació prèvia de la superfície, i es milloraran les escales d´accés. A més, aquest espai passarà a tenir dues pistes petites de futbol-bàsquet de 19 x 11 metres i un carril perimetral per patinets i bicicletes amb elements bàsics de skate integrats a l´espai.

Així mateix, es substituirà el mobiliari urbà i es remodelarà la zona de la pista polivalent per tal de donar-li més utilitats.

Quant al procés participatiu per trobar un nom per a la plaça, situada al costat del carrer Verge de Juncadella, es preveu realitzar aquesta tardor.

El procés donarà la possibilitat de votar entre cinc propostes diferents, dues de les quals les escollirà el govern municipal, dues més les proposarà l´Associació de Veïns de Pineda, i una cinquena la podran proposar els mateixos ciutadans. Més endavant l´Ajuntament donarà més detalls.