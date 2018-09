Pesarrodona descarta ser el cap de llista d'ERC a Sant Joan

El regidor de Cultura de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Pesarrodona, que a les darreres eleccions municipals es va presentar com a número 2 de la llista d'ERC, descarta concórrer com a cap de cartell per als propers comicis del 2019. Així ho ha expressat ell mateix al partit, tot i que afegeix que té la voluntat de tornar a formar part de la candidatura.

Segons explica Pesarrodona a aquest diari, ERC no li ha demanat «directament» si volia ser el nou cap de llista, «però sí que em van plantejar què faria, i que potser ja seria l'hora de fer un pas endavant». Tot i així, afegeix el regidor santjoanenc, «com que jo de seguida vaig dir que no, ningú més no m'ho ha demanat, i no hi ha hagut cap tipus de pressió».

El regidor justifica la seva negativa perquè creu que «un alcalde ha de ser una persona que entengui de moltíssimes coses». Segons afegeix, «jo em considero un bon expert en cultura, però en altres coses no». Per tant, afirma, «hi ha altres persones preparades per ser alcalde del municipi».

La possibilitat que ERC volgués presentar Pesarrodona com a cap de llista era elevada, tenint en compte l'actiu polític que representa actualment. Des de fa un any, el regidor ha guanyat molta popularitat en el procés sobiranista, arran de l'acció de protesta que va fer el 20-S a Barcelona (on es va posar un nas de pallasso davant d'una conselleria escorcollada) i de la persecució policial i judicial que ha rebut posteriorment.

De tota manera, Pesarrodona ja ha manifestat a ERC que «sí que m'agradaria poder tornar a formar part de la llista», encara que no necessàriament com a número 2. «Potser baixaré fins i tot de llocs de la llista, per fer possible una candidatura cremallera», afegeix el regidor i actor santjoanenc.