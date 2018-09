Àdria Mazcuñán repetirà com a candidata d'ERC a l'alcaldia de Sant Fruitós de Bages

Militants i simpatitzants d'ERC a Sant Fruitós de Bages han decidit, en assemblea i per unanimitat, recolzar la candidatura a l'alcaldia de l'actual regidora i portaveu d'aquesta formació política a l'Ajuntament, Àdria Mazcuñán i Claret. Segons han informat des de la formació republicana, el fet que torni a ser la candidata del partit ha estat valorat com un senyal d'estabilitat, continuïtat i plena confiança en la seva tasca com a regidora municipal al llarg del present mandat per part de la militància i dels dirigents locals de la formació republicana.

Àdria Mazcuñán és educadora social, mare de dos fills i responsable de la secretaria de Polítiques d'Igualtat d'ERC Bages. El proper dissabte 29 de setembre, aprofitant una arrossada popular amb motiu de la celebració dels 25è aniversari de la refundació d'ERC a Sant Fruitós de Bages, la recent escollida candidata farà una exposició sobre les línies bàsiques del projecte municipal republicà. Es tracta d'un acte obert a tothom i tindrà lloc a partir de dos quarts de dues al Cobert de la Màquina de Batre.