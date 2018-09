L'ACA tramita la millora del sanejament a Valls i Palà de Torroella

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha reprès els tràmits per millorar el sanejament de la comarca del Bages. Concretament, la tramitació fa referència a l'obtenció dels terrenys necessaris per finalitzar les obres del sistema de sanejament, format per una nova depuradora de tipus biològic a Valls de Torroella (terme municipal de Sant Mateu de Bages) i dos petits sistemes de sanejament primari a Palà de Torroella (Navàs), així com la corresponent xarxa de col·lectors amb una longitud total d'un quilòmetre.

Aquests treballs, que suposen reprendre les obres que estan parcialment executades, tindran una inversió superior al milió d'euros. Es preveu que els treballs puguin iniciar-se al llarg dels propers mesos.

El Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya i el seu Programa de mesures associat (període 2016-21) inclouen les actuacions necessàries per a la millora dels sistemes de sanejament existents, així com la posada en marxa dels nous per garantir el manteniment o millora de l'estat ecològic de les nostres aigües superficials, subterrànies i marines.

A data d'avui les 517 depuradores existents a Catalunya garanteixen el sanejament de més del 97,1% de la població catalana. Pel que fa al Bages, la comarca compta amb 17 depuradores en servei que sanegen les aigües residuals generades pel 95% de la seva població.