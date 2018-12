El servei de tren entre Manresa i Terrassa no quedarà restablert del tot fins al 22 de desembre

El servei de la línia R4 entre Manresa i Terrassa no quedarà restablert totalment fins el 22 de desembre per les obres que s'estan realitzant en el tram de Vacarisses on una esllavissada va provocar el descarrilament d'un comboi el 20 de novembre passat. Així ho ha assegurat aquest dilluns al migdia el president de Renfe, Isaias Táboas, després d'una reunió a Barcelona en la qual s'ha trobat amb el conseller de Territori, Damià Calvet, i responsables d'Adif i s'ha abordat la situació.

La data anunciada per Táboas difereix de la que va anunciar el ministre de Foment, José Luis Ábalos, el passat 23 de novembre en una visita a l'Aeroport del Prat, quan va detallar que l'endemà dissabte al matí els trens tornarien a circular per una via i en quinze dies el servei quedaria restablert en les dues.

Ara per ara, els trens entre Manresa i Terrassa circulen per una sola via i amb una freqüència excepcional d'un comboi per hora i sentit i el temps de viatge s'ha vist incrementat en uns 15 minuts, ja que els trens han de passar amb especial precaució per la zona on hi va haver l'accident.

En la trobada, tant la Generalitat com Renfe i Adif han analitzat les actuacions posteriors a l'accident de Vacarisses del passat 20 de novembre, com l'atenció a les víctimes i els seus familiars o la posada en marxa de les assegurances, a més de tractar el futur contracte programa entre Renfe i la Generalitat.