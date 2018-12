Artés instal·la un punt de càrrega de vehicles elèctrics

L'Ajuntament d'Artés ha instal·lat un carregador de vehicles elèctrics, ubicat al recinte de Cal Sitges. Es tracta d'una instal.lació de càrrega semi-ràpida, que té una potència de 22 kW i permet la recàrrega dels vehicles elèctrics entre 2 i 4 hores (amb 2 endolls del tipus 2). L'espai estarà obert les 24 hores del dia. Per accedir a la recàrrega cal fer-ho via targetes d'identificació per radiofreqüència. L'ús del punt de recàrrega serà gratuït temporalment.

L'Ajuntament d'Artés ha posat en relleu que aquesta instal.lació (de la qual ja n'hi ha diverses al Bages) s'emmarca en la política de fomentar la mobilitat sostenible i que per promocionar l'ús d'aquests tipus de vehicle ja ha modificat les ordenances fiscals, bonificant el 75% de l'impost als vehicles de tracció mecànica. També ha adquirit un vehicle elèctric per a la brigada municipal, esperant que amb mesures com aquestes l'ús d'aquest tipus de vehicles creixi exponencialment reduint doncs la contaminació atmosfèrica.

En la línia de promoure la sostenibilitat, aquesta setmana s'acaba de connectar la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l'escola Doctor Ferrer. Una instal·lació inclosa dins la compra col·lectiva que es va promoure des de diferents ajuntaments de la comarca amb el nom de Col·lectiu solar, i que en van participar una quinzena d'habitatges d'Artés, per tal de fomentar la instal·lació d'autoconsum en els habitatges dels nostres municipis. L'Ajuntament també es va afegir dins d'aquesta compra amb la voluntat de transformar el model energètic.

En concret, s'han instal·lat 34 plaques de 275 Wp amb una potència màxima de 9.350 Watt i un màxim de 13.558 kWh generat/any, que alimentarà una part de l'energia de l'escola pública.

A aquesta instal·lació li ha de seguir una altra instal·lació de més plaques solars a l'escola bressol municipal, en un projecte conjunt amb la Diputació de Barcelona i amb finançament europeu.