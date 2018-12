Súria preveu més recursos per als barris i una reducció de l'endeutament

L'Ajuntament de Súria ha aprovat un pressupost municipal per a l'any 2019 de 6.548.000 euros. Els comptes preveuen que el deute viu del consistori se situï en 280.042,11 euros, una xifra que manté una forta tendència a la baixa des del 2013, quan la proporció de deute viu era de 662,75 euros per habitant. Per al proper exercici, serà d'uns 47,50 euros per habitant.

En el nou pressupost municipal també es destinen 146.000 euros per a la partida de pressupostos participatius amb els barris de la vila. Aquesta quantitat representa un increment del 62,22% en relació amb la xifra corresponent dels darrers exercicis.

Segons fonts municipals, l'elaboració del nou pressupost s'ha realitzat mantenint «els criteris de rigor, austeritat, equilibri econòmic i garantia de la solvència econòmica de l'Ajuntament per disposar de capacitat d'inversió, absorbir l'impacte de la disminució d'ingressos d'altres administracions, garantir el finançament dels serveis municipals i situar el període de pagament a proveïdors dins d'un límit temporal de 30 dies». El pressupost de l'Ajuntament de Súria es va aprovar en el darrer ple municipal amb 8 vots a favor (CiU, ERC i aiS) i 5 en contra (GIIS i PSC).

En la mateixa sessió es va aprovar per unanimitat el projecte per la a depuració del barri de Fusteret i l'ampliació de la depuradora del polígon la Pobla Nord, i una moció per exigir a Renfe la millora del servei ferroviari de rodalies, entre altres temes.