Els pessebres vivents del Bages donen el tret de sortida a les representacions

A les portes de les festes nadalenques els pessebres vivents del Bages ja tenen a punt les seves representacions. El Pessebre Vivent del Bages, a les torres de Fals, continua avui les escenificacions, que ja van començar ahir, i la Nit Viva de Fonollosa i el nou Pessebre Vivent de Món Sant Benet les arrencaran el proper dimecres, dia de Sant Esteve.

Enguany, com a novetat el monestir de Sant Benet de Bages s'afegeix a les recreacions nadalenques i porta per primera vegada el pessebre vivent en un espai medieval. Per la seva banda, el veterà muntatge de les torres de Fals arriba enguany a la quarantena edició i la Nit Viva de Fonollosa tornarà a recrear la vida a pagès de fa més d'un segle amb escenes d'oficis antics i pessebres.