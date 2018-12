El pressupost participatiu de Sant Joan prioritza fer millores a la residència

ARXIU/Q. C.

La millora de l´exterior de les fàbriques de riu és la tercera proposta ARXIU/Q. C.

La millora de la residència d'avis L'Atzavara, la construcció d'un espai lúdic per a gossos i condicionar els exteriors de les fàbriques del Riu són les tres propostes que han resultat guanyadores al procés de votació ciutadana que ha organitzat enguany l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada. Una convocatòria que completava el cicle de pressupostos participatius engegat fa tres anys, ja que en cada edició s'ha concentrat en un sector del municipi d'un total de tres en què es va dividir el procediment.

A la votació hi han participat en aquesta edició un total de 102 veïns i veïnes del sectors 3 i 5 de Sant Joan de Vilatorrada, que abraça el passeig del Riu, l'entorn de cal Gallifa, el carrer Major, el de Sant Mateu i l'avinguda Montserrat. Els participants podien escollir entre un total de 10 propostes finalistes, sorgides d'un procediment previ de plantejament de projectes.

La millora de la residència L'Atzavara va recollir 49 vots. en la valoració s'inclou el tancament de l'espai ajardinat. Les altres actuacions es trametran al patronat assistencial pel fet de tractar-se d'actuacions de reparació i manteniment (10.500 euros).

La segona proposta que va obtenir més vots (25) planteja fer a la zona entre el canal de les fàbriques i el riu, a tocar la carretera BV-3008, un ampli espai perquè els veïns puguin deixar els gossos lliures. També equipar-lo amb elements per fer-hi agility (18.000 euros).

Pel que fa a la tercera més votada, la del condicionament dels exteriors de les fàbriques del Riu, per l'abast de la proposta inicial es concreta l'actuació en la intervenció en el pas des de darrere del canal (35.000 euros). Durant el període de recollida de propostes la ciutadania va presentar 34 projectes, 10 dels quals van passar el filtre i van ser sotmesos a votació popular. La resta de propostes van estar desestimades per no complir amb algun dels requisits bàsics del procés (viabilitat tècnica, competència municipal, legalitat...). A més, algunes propostes que tenien un objectiu molt similar van unificar-se.

Els tres projectes guanyadors sumen una inversió de 63.500 euros que l'Ajuntament inclourà en el pressupost de 2019.