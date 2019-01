Les cavalcades arriben al Bages ampliades amb més personatges i amb més espectacle

El Bages es prepara per rebre els Reis d'Orient aquest vespre, i ho farà amb les seves millors gales, en alguns casos amb canvis de recorregut i amb la incorporació de nous elements que donaran més espectacularitat a la cavalcada. No hi faltaran la música, les coreografies, el foc, i algunes poblacions tindran la visita de personatges diversos que s'afegiran per primera vegada al seguici reial.



És el cas d' Avinyó, per on desfilaran dotze carrosses i enguany s'hi afegirà una Pantera Rosa que interactuarà amb els infants. A més, la cavalcada estrenarà una gran pantalla davant la caseta de la cruïlla d'Oló on s'ofereix beguda i menjar, on es projectaran imatges de l'arribada del carter reial al poble. Súria també incorporarà un nou personatge, en Xicarà, amb carrossa pròpia i amb un mapa del poble que li servirà per indicar a Ses Majestats i als patges a quins balcons s'han d'enfilar per deixar els regals.



Sant Joan ampliarà la cavalcada i la feminitzarà amb la visita de la Floqueta de Neu, i recuperarà el recorregut de fa dos anys. La sortida es mantindrà a les 6 des del Mas Vilatorrada, però l'entrega de claus, que l'any passat es va fer a la plaça de l'Església, retornarà enguany al Mas Llobet, i això obligarà a modificar lleugerament l'itinerari, que, novament, acabarà al local de la Verbena, on els Reis faran la salutació final als nens i nenes.



També hi haurà un petit canvi de recorregut a Sallent, que, a més, enguany estarà animat pel grup Fit Dance de l'Associació Sallent de Cultura Física. Els Reis arribaran, com sempre, a les 6 pel carrer de la Verge del Pilar, però la cavalcada no s'acabarà a la plaça de Sant Antoni Maria Claret, com era habitual, sinó a la Fàbrica Vella, on s'aprofitarà l'espai per projectar un conte dels Reis.

Coreografies i regals sorpresa



La música i el ball seran presents a bona part de les cavalcades. Navarcles, per exemple, incorporarà per primer cop una batucada de membres de l'escola de música. Sant Vicenç estrenarà noves coreografies dels romans i una nova distribució dels patges.



A Sant Fruitós, els Reis portaran una sorpresa que es quedarà al municipi en forma de regal. Sense revelar més pistes, Ses Majestats han avançat que el regal en qüestió arribarà a l'estació de Sant Fruitós a través de les vies de l'Orient Express, acompanyat dels personatges de Mary Poppins i els escura-xemeneies i els carboners, que saludaran el poble amb una performance a la rotonda del pavelló.